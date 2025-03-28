Bilecik'te Bayram Trafik Önlemleri - Son Dakika
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Bilecik'te Bayram Trafik Önlemleri

Bilecik\'te Bayram Trafik Önlemleri

Vali Aygöl, Ramazan Bayramı'nda trafik güvenliği için 94 noktada 1189 personel ile önlemler alacak.

28.03.2025 11:06
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Bilecik Vali Şefik Aygöl, Ramazan Bayramı tatilinin eğitim-öğretim dönemi ara tatili ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle, Bilecik'te bayram tatili trafik önlemleri açıklayarak, "Ramazan Bayramı boyunca il genelinde; 94 uygulama noktasında bin 189 personel ile güvenlik ve trafik tedbirleri alınmıştır" dedi.

Vali Aygöl, büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergahlarda yoğun bir taşıt trafiği beklendiğini söyledi. Bu doğrultuda, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla bir dizi trafik düzenlemesi getirildiğini söyleyen Vali Aygöl sözlerine şöyle devam etti;

"Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, trafik yoğunluğunu azaltmak ve düzeni sağlamak için 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar belirli güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine kısıtlama getirildi. Kısıtlama getirilen güzergahlar, D-650 Karayolu: Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur illerinden Antalya istikametine olan katılımlar dahil. D-300 Karayolunda Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Isparta illerinden Antalya istikametine olan katılımlar dahil. Ancak, tedarik süreçlerinin aksamaması için bazı istisnai durumlar da dikkate alındı. Yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta ve süreli yayınlar, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların, öncelikli olarak ana arterler haricindeki güzergahlarda seyretmeleri sağlanacak. Zorunlu hallerde ise ana arterler üzerinde en kısa sürede bulunmalarına izin verilecektir. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, bayram süresince olası kazaların önüne geçilmesi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı."

"Ramazan Bayramı boyunca il genelinde; 94 uygulama noktasında bin189 personel ile güvenlik ve trafik tedbirleri alınmıştır"

Vali Aygöl açıklamasının devamında, "Ramazan Bayramı boyunca il genelinde; 94 uygulama noktasında bin 189 personel ile güvenlik ve trafik tedbirleri alınmıştır. 5 adet drone ve 6 adet mobil radar aracı, 29 kamera ile KGYS ile güvenlik ve trafik denetimi yapılacaktır. Bütün tedbirlere ek olarak ilimiz genelinde bulunan EDS sistemleri olarak; 3 adet anlık hız tespiti, 2 adet ortalama hız koridoru, 6 adet kırmızı ışık ihlal tespit sistemleri ile trafik denetimlerimiz 24 saat boyunca gerçekleşecektir. Tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını ve acil durumlarda yalnızca 112'yi aramalarını rica ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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