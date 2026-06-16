Bilecik'te Düzensiz Göç Denetimi - Son Dakika
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Bilecik'te Düzensiz Göç Denetimi

Bilecik\'te Düzensiz Göç Denetimi
16.06.2026 09:30
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Bilecik'te düzensiz göçle mücadele kapsamında kimlik kontrolleri yapıldı.

Bilecik'te düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında kent genelinde denetim çalışmaları gerçekleştirildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda Mobil Göç Aracı desteği kullanıldı. Terminal, park, bahçe ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda kimlik kontrolleri yapıldı.

Öte yandan, toplum huzuru ve güvenliğinin sağlanması, düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Düzensiz Göç Denetimi - Son Dakika

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