Bilecik\'te Eş Zamanlı Bahis Operasyonu

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BİLECİK (İHA) – Bilecik merkezli Kayseri, Elazığ, Adana ve Kilis olmak üzere toplam 17 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, yasadışı bahis amacıyla kullanıldığı değerlendirilen Bilecik'te 3 adet banka hesabının fiili kullanıcılarına yönelik olarak başlatılan çalışma kapsamında 3 aylık sürecin ardından operasyon düğmesine basıldı. Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen 3 aylık çalışmalar sonucunda Bilecik merkezli Kayseri, Elazığ, Adana ve Kilis olmak üzere toplam 17 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı. 5 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 9 şüpheli şahıs ise; tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - BİLECİK