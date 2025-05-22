Bilecik'te Göçmen Kaçakçılığına Müdahale - Son Dakika
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Bilecik'te Göçmen Kaçakçılığına Müdahale

Bilecik\'te Göçmen Kaçakçılığına Müdahale
22.05.2025 11:30
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Bilecik'te yapılan denetimlerde 2 kişi sınır dışı edilirken, 3 idari yaptırım uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sonrası yakalanan 2 kişi sınır dışı edildi.

Alınan bilgilere göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulaması kapsamında geniş çaplı denetimler yapıldı. İl genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 27 noktada denetim gerçekleştirildi. 22 ekip ve 91 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalarda 573 şahıs ve 205 araç sorgulandı. Ayrıca 10 işyeri, 9 terminal ve 8 metruk bina kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilirken, 1 kişi yakalandı ve 3 idari yaptırım uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. Toplum güvenliğini sağlamak ve insan hayatını korumak için denetimlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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