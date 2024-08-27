Bilecik\'te İnşaat İşçisi Ölümle Dans Ediyor

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Bilecik'te bir kurum inşaatının çatısında çalışan işçi hiç bir önlem almaması adeta ölümle dans ediyor dedirtti.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde yapımı devam eden yeni Valilik Binası inşaatında sona gelirken, bir işçinin tedbirsiz çalışması yürekleri ağızlara getirdi. 4 katlı binanın çatı katında hiç bir önlem almadan çalışmasına şahit olan vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi. Normal yolda yürür gibi eğimli çatıda çalışan işçinin bu davranışı adeta ölümle dans ediyor dedirtti. - BİLECİK