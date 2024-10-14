Bilecik\'te Jandarma Otobüs Denetimi

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BİLECİK (İHA) – Bilecik'te jandarma ekipleri sivil olarak bindikleri şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetim yaptı.

Bilecik İl Jandarma komutanlığı tarafından Bilecik - Bursa, Bilecik - Eskişehir yönüne faaliyet gösteren şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi. Ayrıca otobüslerde sivil kıyafetli jandarma ekipleri şoförleri seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve trafik kuralları konusunda da gözlemledi. Denetim yapılan otobüs kontrol noktasında durdurularak araçta yolculuk yapan sivil kıyafetli jandarma personeli, yolculara kendisini tanıttıktan sonra uyarılarda bulundu. Kurallara uyan otobüs şoförüne teşekkür eden jandarma personeli, yolcuların da kemer takması gerektiğini ifade etti. - BİLECİK