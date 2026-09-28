Bilecik\'te narkotik ekipleri bonzai ele geçirdi, 2 şüpheli yakalandı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada muhtelif miktarda bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonda, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.