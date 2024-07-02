Bilecik'te seyir halinde şarampole uçan araçta 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te seyir halinde şarampole uçan araçta 3 kişi yaralandı

Bilecik\'te seyir halinde şarampole uçan araçta 3 kişi yaralandı

Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolunda seyir halinde olan bir panelvan araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

02.07.2024 10:44
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Bilecik'te seyir halinde şarampole uçan araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Yenişehir- Bursa karayolunda seyir halindeki 16 PU 280 plakalı panelvan araç sürücüsü Salim K., Kepirker Köyü yol ayrımına gelmeden aracım direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ayçiçeği tarlasına uçtu. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te seyir halinde şarampole uçan araçta 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te seyir halinde şarampole uçan araçta 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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