Bilecik\'te seyir halinde şarampole uçan araçta 3 kişi yaralandı

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Bilecik'te seyir halinde şarampole uçan araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Yenişehir- Bursa karayolunda seyir halindeki 16 PU 280 plakalı panelvan araç sürücüsü Salim K., Kepirker Köyü yol ayrımına gelmeden aracım direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ayçiçeği tarlasına uçtu. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK