Bilecik'te Söğüt Afet Eğitim ve Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Söğüt Afet Eğitim ve Tatbikatı Düzenlendi

Bilecik\'te Söğüt Afet Eğitim ve Tatbikatı Düzenlendi

Kocaeli Afet Platformu iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikat, afet farkındalığını artırmak amacıyla düzenlendi. Katılımcılar köpekle arama kurtarma ve enkaz tatbikatı gibi çeşitli etkinliklere katıldı.

12.10.2024 11:39  Güncelleme: 11:44
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Kocaeli Afet Platformu iş birliğinde Bilecik'te Söğüt Afet Eğitim ve Tatbikatı düzenlendi. Tatbikatlar gerçeği aratmazken, köpekle arama kurtarma tatbikatı gösterisi nefesleri kesti.

Söğüt Belediyesinin davetiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Afet Platformu iş birliğinde afet farkındalığının artırılması, kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve ilçenin tarihi mirasın muhtemel afetlerden korunmasına yönelik Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirildi. Stantların açılımı ve hazırlıklar, açılış konuşmaları, sinevizyon eşliğinde katılımcılara önceden belirlenen afet farkındalık ve ilkyardım eğitimleri sunumu, UMKE tarafından ilkyardım eğitimi, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği; tarafından afet farkındalığı, köpekle arama kurtarma tatbikatı gösterisi, enkaz tatbikatı, katılımcı çocuklarla oyunlar (çivi çakma, şişe kapmaca, halat çekme), oyunların birincilerine ödül takdimi ve hediye dağıtımıyla son buldu.

"Kabul etmeliyiz ki coğrafi yapımız itibarıyla afetlerle uğraşan bir ülkeyiz"

Ertuğrul Gazi Tören alanında yapılan tatbikatta 5'er kişilik takımlar halinde 35 Sivil Toplum Kuruluşu'nun (STK) katıldığı anlatan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Ülkemizin bu gerçeğini gençlerimiz, çocuklarımız bilsin istiyoruz. Bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaptık. Toplumumuzda inşallah bu farkındalık oluşur. Kabul etmeliyiz ki coğrafi yapımız itibarıyla afetlerle uğraşan bir ülkeyiz. İnşallah amacımıza ulaşırız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Söğüt Afet Eğitim ve Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika

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