Bilecik'te Trafik Kazası: Çocuk Yaralandı

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Bilecik'te bir otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Ali Rıza Özkay Caddesinde seyir halindeki Ali Ö. idaresindeki 06 CUZ 264 otomobil, Sabribey sokağı istikametine dönüş yaptığı esnada yoldan karşıya geçmekte olan yaya İ.N.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralan çocuk Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK