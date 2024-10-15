Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan uyuşturucu operasyonunda - Eskişehir istikametinde seyir halinde olan şahıs Vezirhan'da araç içerisinde yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada; 11,44 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek hakkında yasal işlem başlatıldı. Şahsın uyuşturucu maddeyi Kocaeli'nden aldığı tespit edilirken, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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