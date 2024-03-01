Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü güvenli yarınlar için çalışıyor - Son Dakika
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Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü güvenli yarınlar için çalışıyor

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü güvenli yarınlar için çalışıyor

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 'Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' ve 'Önlemini Al' projeleri kapsamında maden firmasında işçilerle ve kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelerek bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Toplumun sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir geleceği için çalışmalar devam ediyor.

01.03.2024 10:48  Güncelleme: 10:51
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Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri güvenli yarınlar için çalışıyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' ve 'Önlemini Al' projeleri kapsamında bir maden firmasında işçiler ile bir araya geldi. 3 seansta toplam 85 işçi projeler hakkında bilgilendirildi. Ardından bir kıraathanede 32 vatandaşla bir araya gelen polis ekipleri, dolandırıcılık konusunda bilgilendirme faaliyetlerini icra etti. Sağlıklı, huzurlu ve güvenli yarınlar için vatandaşlar bilgilendirilmeye devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü güvenli yarınlar için çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü güvenli yarınlar için çalışıyor - Son Dakika
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