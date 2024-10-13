Bingöl'de 2 Aranan Şahıs Yakalandı

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlu ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik Genç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kabul etmek suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 ve 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma suçundan 5 yıl 6 ay cezası olan 1 şüpheli yakalandı. Kesinleşmiş cezaları bulunan toplam 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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