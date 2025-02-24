Bingöl'de 2 Haftada 72 Firari Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de 2 Haftada 72 Firari Yakalandı

Bingöl\'de 2 Haftada 72 Firari Yakalandı

Bingöl'de emniyet güçleri 2 haftada 170 bin kişi sorguladı, 72 firari yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi.

24.02.2025 19:38
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Bingöl'de emniyet güçlerince 2 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 170 bin kişi sorgulanırken 72 firari ise yakalandı.

Bingöl'de emniyet ve jandarma ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 10-24 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 44'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 170 bin 481 şahıs sorgulandı. Aranan 538 şahıs tespit edilerek 29 gözaltına alınırken 2'si tutuklandı. 28 bin 552 araç denetlenirken bin 591 araca cezai işlem uygulandığı ve 55 aracın trafikten men edildiği bildirildi. Ayrıca 2.144 gram esrar maddesi, 145 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 116 adet av tüfeği fişeği, 4 adet tabanca, 12, adet fişek, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet hassas terazinin ele geçirildiği aktarıldı.

Öte yandan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle arama kaydı bulunan 10, ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 62 olmak üzere toplamda 72 firarinin yakalandığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de 2 Haftada 72 Firari Yakalandı - Son Dakika

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