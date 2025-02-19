Birecik\'te Düz Yolda Devrilen Araç Şaşkınlık Yarattı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düz yolda devrilen aracı gören bir vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi sebze hali önünde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 LV 147 plakalı hafif ticari araç, düz yolda devrildi. Kaza nedeniyle bölgede toplanan vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdikten sonra hafif yaralı sürücüyü çıkarttı.

Aracın düz yolda nasıl devrildiğine bir türlü anlam veremeyen vatandaşların tepkisi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA