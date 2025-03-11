Bitlis'te jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6-7 Mart 2025 tarihleri arası göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Afganistan uyruklu 6, Bangladeş uyruklu 4 olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi" denildi. - BİTLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Bitlis'te 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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