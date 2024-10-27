Bodrum'da Katamaran Tekneye Yardım - Son Dakika
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Bodrum'da Katamaran Tekneye Yardım

Bodrum\'da Katamaran Tekneye Yardım

Bodrum açıklarında arıza yapan katamaran için Kıyı Emniyet ekipleri yardımcı oldu.

27.10.2024 18:03
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu Katamaran tekne makine arızası sonrası Kıyı Emniyet ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

Bodrum Karaada açıklarında seyreden ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu Katamaran tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı sonrası bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu çağrı yapılan bölgeye ulaştı. Sürüklenen tekne KIYEM-6 botuna yedeklenerek Kumbahçe mevkisine demirledi - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Katamaran Tekneye Yardım - Son Dakika

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