Bodrum\'da Katamaran Tekneye Yardım

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu Katamaran tekne makine arızası sonrası Kıyı Emniyet ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

Bodrum Karaada açıklarında seyreden ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu Katamaran tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı sonrası bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu çağrı yapılan bölgeye ulaştı. Sürüklenen tekne KIYEM-6 botuna yedeklenerek Kumbahçe mevkisine demirledi - MUĞLA