Bodrum\'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Ortakent açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan 7,5 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
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