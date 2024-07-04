Bodrum'da trafik kazasında 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bodrum'da trafik kazasında 2 genç hayatını kaybetti

Bodrum\'da trafik kazasında 2 genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 gencin Muğla Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanarak cenazeleri memleketleri Erzurum'a gönderileceği bildirilirken, hafif ticari aracın sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.07.2024 19:04
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 gencin Muğla Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanarak cenazeleri memleketleri Erzurum'a gönderileceği bildirilirken, hafif ticari aracın sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, Turgutreis - Gümüşlük yolu Kadıkalesi mevkisinde yaşandı. Caddede oldukça süratli şekilde seyreden Emrah Karataş'ın (25) kullandığı 25 ADN 691 plakalı motosiklet, 5. Sokak'tan caddeye çıkan K.H. idaresindeki 20 H 8180 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet, önce ahşap telefon direğine çarpıp kırdı, ardından yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Emrah Karataş ile yolcu Abdülkadir Tutkun (27) yaşamını yitirdi. Hafif ticari araç sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bodrum'a çalışmak için gelen Emrah Karataş ile yolcu Abdülkadir Tutkun'un Kadıkalesi mevkisindeki bir otelde yiyecek içecek şefi olarak görev yaptıkları öğrenildi.

İki gencin Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan cenazelerinin gece saatlerinde havayolu ile memleketleri Erzurum'a gönderileceği ve orada defnedileceği bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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