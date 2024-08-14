Bodrum'dan Van'a giden otobüs şarampole yuvarlandı, 22 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bodrum'dan Van'a giden otobüs şarampole yuvarlandı, 22 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazada, Bodrum'dan Van'a giden yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 22 kişi yaralanırken, bazı yolcular şoförün uyumasının kazaya neden olduğunu iddia etti.

14.08.2024 09:17
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Bodrum'dan Van'a giden yolcu otobüsü Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 22 kişi yaralanırken bazı yolcular şoförünün uyduğunu, kazanın da bu nedenle yaşandığını iddia etti.

Kaza sabah 05.30 sıralarında Malatya- Kayseri karayolunun Akçadağ İlçesi Doğanlar Mahallesi sınırları Doğanlarde yaşandı.

Ş.C. yönetimindeki Bordum-Van seferini yapan 34 FA 8808 plakalı yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yolun sağında şarampole devrildi. Yaklaşık 50 metre yan yatarak şarampole yuvarlanan otobüste bulunan 36 yolcudan 21 yolcu ile 1 muavin yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan V.K. (61) ve M.Ö. (25) isimli yolcuların durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yara almadan kurtulan yolcular bölgede kendileri için başka bir otobüsün gelmesini beklerken bazı yolcular otobüs şoförünün uyuması nedeniyle yaşandığını iddia etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'dan Van'a giden otobüs şarampole yuvarlandı, 22 kişi yaralandı - Son Dakika

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