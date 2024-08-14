Bodrum'dan Van'a giden otobüs şarampole yuvarlandı: 26 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bodrum'dan Van'a giden otobüs şarampole yuvarlandı: 26 yaralı

Bodrum\'dan Van\'a giden otobüs şarampole yuvarlandı: 26 yaralı

Bodrum'dan Van'a giden yolcu otobüsü Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 26 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.08.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'dan Van'a giden yolcu otobüsü Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Bazı yolcular şoförün uyduğunu, kazanın da bu nedenle yaşandığını iddia ederken, ilk olarak 22 açıklanan yaralı sayısı daha sonra 26 olarak güncellendi.

Kaza, sabah 05.30 sıralarında Malatya- Kayseri karayolunun Akçadağ ilçesi Doğanlar Mahallesi sınırları içerisinde yaşandı. Ş.C. yönetimindeki Bordum-Van seferini yapan 34 FA 8808 plakalı Vangölü firmasına ait yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yolun sağında şarampole devrildi. Yan yatarak yaklaşık 50 metre şarampole yuvarlanan ve içerisinde 37 kişinin bulunduğu otobüste muavin ile birlikte 26 kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vali Seddar Yavuz hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

İnceleme, 3-sayfa, malatya, Akçadağ, Bodrum, Van, Valilik, Hastane, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'dan Van'a giden otobüs şarampole yuvarlandı: 26 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi
17:15 Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur
17:14 Evini uyuşturucu bahçesine dönüştürdü, emniyetteki savunması ise pes dedirtti Evini uyuşturucu bahçesine dönüştürdü, emniyetteki savunması ise pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 12:01:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'dan Van'a giden otobüs şarampole yuvarlandı: 26 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement