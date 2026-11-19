Bolivya otomobil fuarında jip yaklaşık 20 metreden düşerek sürücüyü yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolivya'nın La Paz kentindeki otomobil fuarında vinçle sergi alanına çıkarılan jip, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek sürücünün yaralanmasına neden oldu. 31 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırılırken yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bolivya'nın La Paz kentinde düzenlenen otomobil fuarında vinçle sergi alanına çıkarılan bir jip, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerken sürücü yaralandı.
Bolivya'da düzenlenen otomobil fuarında yaşanan kaza paniğe neden oldu. Sergilenmek üzere vinçle kaldırılan bir jip, fuar merkezinin ikinci katından aşağı düşerek yaklaşık 20 metre yükseklikten zemine çakıldı. Kaza sırasında aracın içinde olan 31 yaşındaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, aracın düşmesine neden olan şartları belirlemek için soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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