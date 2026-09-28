Bolu\'da belediye kooperatifi zimmet soruşturmasında 9 kişi gözaltına alındı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatife yönelik yürütülen 'zimmet' soruşturmasında 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ile kooperatifle ticari ilişkisi bulunan firmalar hakkında 'zimmet' iddiasıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında düğmeye basan jandarma ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, İhale/Harcama Yetkilisi ve İhale Komisyonu Başkanı Bahadır Acar ve Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.