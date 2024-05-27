Bolu\'da Kafede Çıkan Kavgada Bir Kişi Bıçaklandı

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Bolu'da bir kafede 5-6 kişilik grup, çıkan kavgada aralarında husumet bulunan kişiyi bacağından bıçakla yaraladı.

Olay, Anıtpark'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kafede Sercan G. (27) ile Serhat E.(27) ve kardeşi Enes E. (21) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesi ile yumruklar havada uçuşurken, kavga vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı. Bugün akşamüzeri Serhat E., kardeşi Enes E. ve yanlarında bulunan 5-6 kişilik grup, Anıtpark'ta bulunan bir kafede Sercan G. ile karşılaştı. Konuşmak üzere abi-kardeş, Sercan G.'nin yanına geldi. Kafe içerisinde tekrar kavga çıkarken, Sercan G. bacağından bıçaklandı. Kavgaya karışan grup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sercan G., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Sercan G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU