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Bolu'da Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı, Paletli Ambulansla Hastaya Ulaşıldı - Son Dakika
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Bolu'da Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı, Paletli Ambulansla Hastaya Ulaşıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın zor olduğu bir köyde rahatsızlanan 72 yaşındaki hastaya sağlık ekipleri paletli ambulans ile kısa sürede ulaştı. Hastanın ilk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra zorlu şartlarda hastaneye götürüldü.

Bolu\'da Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı, Paletli Ambulansla Hastaya Ulaşıldı
27.01.2024 - 16:10,
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Bolu'nun Gerede ilçesinde rahatsızlanan 72 yaşındaki hastanın yardımına sağlık ekipleri paletli ambulans ile yetişti.

Bolu'da gece saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşım olumsuz etkilendi. Kar kalınlığının yaklaşık olarak 50 santimetreye ulaştığı Gerede ilçesinin Demircisopran köyünde 72 yaşındaki tansiyon hastası bir vatandaş rahatsızlandı. Hastalanan vatandaşın ailesi tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ulaşımın zor sağlandığı ve kar yağışının yoğun şekilde etkili olduğu köye sağlık ekipleri paletli ambulans ile kısa süre içerisinde ulaştı. Köyde ambulansta ilk müdahalesi yapılan 72 yaşındaki vatandaş, ambulans ile zorlu şartlarda hastaneye götürüldü. - BOLU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı, Paletli Ambulansla Hastaya Ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı, Paletli Ambulansla Hastaya Ulaşıldı - Son Dakika
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