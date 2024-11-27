Bolu'da Karavanda Kanlı Olay - Son Dakika
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Bolu'da Karavanda Kanlı Olay

Sevgilisini öldüren kişi intihar etti, mezar açıldığı tespit edildi.

27.11.2024 15:31
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde bir kişi, karavanda birlikte yaşadığı sevgilisini tabanca ile ateş ederek öldürdü. Zanlı, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin kadını görmek istemesi sonrasında intihar etti. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede karavanın yakın bir bölgesinde mezar açıldığı da tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumaderesi mevkisinde park ettikleri karavanda sevgilisi Selçuk A. ile yaşayan Sevinç A'ya ulaşamayan yakınları durumu Kıbrıscık Jandarma İlçe Komutanlığı'na bildirdi. Çiftin yaşadığı karavanın bulunduğu bölgeye giden jandarma ekipleri, Selçuk A'ya Sevinç A'nın nerede olduğunu sordu. Selçuk A., sevgilisinin hasta olduğunu ve karavanda uyuduğunu söyledi. Jandarmanın Sevinç A'yı görmekte ısrar etmesi üzerine karavana giren Selçuk A., tabancayı başına dayayarak intihar etti. Silah sesini duyan jandarma ekipleri, karavanın içine girdiklerine Sevinç A. ve Selçuk A'nın kanlar içinde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sevinç A. ve Selçuk A'nın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede karavanın yakın bir bölgesinde mezar açıldığı tespit edildi. Mezarın, Selçuk A'nın öldürdüğü düşünülen sevgilisi Sevinç A.'yı gömmek için açtığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Karavanda Kanlı Olay - Son Dakika

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