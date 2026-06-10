Bolu\'da Kaza: Lokman Beleşoğlu Hayatını Kaybetti

Bolu'da D-100 kara yolunda pikabın hafriyat tırına çarptığı kazada ağır yaralanan Lokman Beleşoğlu, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 3 gün önce D-100 kara yolu Yenicepınar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Sedat Ç. idaresindeki 06 FAN 064 plakalı pikap, yan yoldan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen 14 GF 008 plakalı hafriyat tırının dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesini iten pikap kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje savruldu. Lastiği kopan ve adeta hurda yığınına dönen lüks araçta 3 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtarmıştı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Sedat Ç., itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanede tedavisi süren ağır yaralılardan Lokman Beleşoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Beleşoğlu'nun cenazesinin bugün Dörtdivan ilçesi Bayramlar Mahallesi Camisinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - BOLU