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Bolu'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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Bolu'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü

Bolu'da aralarında husumet bulunan bir şahıs, pompalı tüfekle baba ve 2 oğlunu vurdu. Saldırıda ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

Bolu\'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü
15.12.2023 - 17:23,  Güncelleme: 17:34
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Bolu'da enişte dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Baba ile oğullarını vurdu: Çocuklardan biri hastanede hayatını kaybetti

BOLU - Bolu'da, Sanayi Sitesi'nde Kenan Ü. isimli şahıs aralarında husumet bulunan baba ve 2 oğlunu pompalı tüfekle yaraladı. Saldırıda ağır yaralanan Erhan Üreten hayatını kaybetti.

Olay saat, 15.00 sularında Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ü. ile Erhan Üreten, Ersan Üreten ve babaları Ekrem Üreten arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada Kenan Ü. yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vurduğu kişilerin eniştesi olduğu öğrenilen Kenan Ü. olayın ardından kaçtı.

Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Kenan Ü.'yü kısa süre içerisinde yakaladı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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