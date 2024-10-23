Bolu\'da Tofaş Yarışı: Sürücülere Ceza

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Bolu'da 2 Tofaş otomobil sürücüsü, D-100 kara yolunda yolu kapatarak yarıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Bolu'da yaklaşık 20-25 kişilik otomobil sürücüleri D-100 kara yolunun Organize Sanayi mevkisinde bir araya geldi. Tofaş araçlarıyla yol kenarına gelen grup, D-100'ü adeta yarış pistine çevirdi. İki şeridi trafiğe kapatan Tofaş sürücülerinin yarıştığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı. İki sürücünün hızla yarıştığı anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Bolu Valiliği harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından sürücülerin kimliği ve araçlarının plakaları tespit edildi. Araçlardan biri trafikten men edilerek sürücüsüne 7 bin 842 lira para cezası kesildi. Diğer sürücünün ise Konya'da olduğu tespit edildi. Valilik tarafından ilgili kurumlara yazılan dilekçe sonucu Konya'da sürücü hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BOLU