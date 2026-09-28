Bolu Gerede'de yanarak düşen kuş anızı tutuşturdu, yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Bolu Gerede'de yanarak düşen kuş anızı tutuşturdu, yangın büyümeden söndürüldü

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Bolu Gerede\'de yanarak düşen kuş anızı tutuşturdu, yangın büyümeden söndürüldü
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Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Danışmentler köyünde, yüksek gerilim hattındaki elektrik tellerine çarpan kuşun yanarak düşmesi sonucu anız yangını çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü, kuş telef oldu.

Bolu'nun Gerede ilçesinde elektrik tellerine çarpan kuş nedeniyle anız yangını çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gerede ilçesine bağlı Danışmentler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüksek gerilim hattındaki elektrik tellerine çarpan kuşun yanarak düşmesi sonucu arazideki anızlar alev aldı. Alev ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Kuş ise telef oldu.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeGüncelGeredeÇevreBoluSon Dakika

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