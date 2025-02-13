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Borç Krizi Cinayeti

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Patronunu öldüren şüpheli, İstanbul'a kaçarken yakalandı. Olay borç yüzünden gerçekleşti.

13.02.2025 10:33
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Kendisini borçlandıran patronunu öldürdü, çekiciye yüklediği otomobiliyle İstanbul'a kaçtı...O anlar kamerada

Adana'dan İstanbul'a giden cinayet dedektifleri patronunu öldüren şüpheliyi saklandığı evde yakaladı

Yakalanan şüpheli: "Borçları öde demek için aradım, küfür edince öldürdüm"

ADANA - Adana'da patronu kendisini borçlandırdığı için öldüren şüphelinin, otomobilini çekiciye yükletip İstanbul'a kaçtığı ortaya çıktı. Adana cinayet dedektifleri İstanbul'da şüpheliyi operasyonla yakaladı. Yakalanan şüphelinin, "Borçları öde demek için aradım, bana küfür edince öldürdüm. Pişmanım" dediği öne sürüldü.

Olay, 6 Şubat günü saat 19.55 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentte bar işleten Saltık Buğra Keçebaş(45), oturduğu apartmanın otoparkında bulunan otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda şüpheli motosiklet ile gelerek 6 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Keçebaş, başından ve göğüs bölgesinden vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Keçebaş'ı hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Keçebaş kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Keçebaş'ın cesedi toprağa verildi.

"50 saat kamera incelenip şüphelinin kimliği belirlendi"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Saltık Buğra Keçebaş'ı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 50 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen dedektifler, Çukurova İlçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde şüphelinin evine girerken kaskını çıkardığını tespit etti. Yapılan tespit sonucu saldırganın Mehmet Ali Kartalolduğunu belirledi. Saldırgan Mehmet Ali Kartal'ın, Saltık Buğra Keçebaş'ın çalışına olduğu öğrenildi.

"Aracını çekiciye yükletti, yatarak İstanbul'a kaçtı"

Saldırganın kimliğini belirleyen cinayet dedektifleri, şüpheliyi yakalamak için kentteki PTS ve KGYS kameralarını incelemeye devam etti. Yapılan incelemeler neticesinde şüphelinin otomobiliyle Tarsus-Adana- Gaziantep otoyoluna girdiği burada aracını bir çekiciye yüklettiği tespit edildi. Şüpheli çekici üzerindeki otomobilinin arka koltuğunda yatarak İstanbul'a kadar kaçtı.

"İstanbul'a gelince çekiciden inip, başka otomobile bindi"

Mehmet Ali Kartal, çekici üzerinde İstanbul'a kadar geldi. İstanbul'un Tuzla ilçesinde çekiciden indi. Kartal, kendisini yolun karşında bekleyen bir otomobile binerek Bağcılar ilçesine kaçtı. Kartal'ın çekiciden inmesi ve kendisini bekleyen araca binmesi anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

"Saklanırken yakalandı"

Adana'dan İstanbul'a giden cinayet dedektifleri, Mehmet Ali Kartal'ı yakalamak için titizlikle operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Mehmet Ali Kartal, İstanbul'un Bağcılar İlçesinde bir evde saklanırken yakalandı. Yakalanan şüpheli Adana'ya getirildi.

"Beni borçlandırdı, ödemesini istedim küfür etti, bende öldürdüm"

Emniyette sorguya alınan Mehmet Ali Kartal, "Saltık Buğra Keçebaş beni borçlandırdı. Borçları ödemesi için kendisini aradım. Bana küfür edince, bende gidip öldürdüm. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Ali Kartal, Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Cinayet, Kartal, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Borç Krizi Cinayeti - Son Dakika

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