Bozüyük'te İçköy Mahallesi'nde çıkan çatı yangını söndürüldü.
Bozüyük'te İçköy Mahallesi numara 134'de ikamet eden A.G.'ye ait evde dün gece bacadan kaynaklı çatı yangını meydana geldi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri saat 02: 00 sularında meydana gelen yangına müdahale etti. Mahalle sakinlerini korkutan yangında can kaybı olmaması sevindirdi. Ekiplerin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozüyük'te Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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