Bozüyük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 80 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bozüyük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 80 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan kaçak tütün operasyonunda, satışa sunulmak üzere hazırlanmış 80 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli yakalandı ve soruşturma devam ediyor.

12.06.2024 11:13
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 80 bin adet dolu makaron ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamulü ticareti yapan şüpheli tespit edilerek düzenlenen operasyonda; satışa sunulmak üzere hazırlanmış 80 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalanarak olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozüyük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 80 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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