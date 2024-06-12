Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 80 bin adet dolu makaron ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamulü ticareti yapan şüpheli tespit edilerek düzenlenen operasyonda; satışa sunulmak üzere hazırlanmış 80 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalanarak olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozüyük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 80 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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