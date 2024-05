Brezilya'da sel felaketinde köprü yıkıldı, can kaybı 39'a yükseldi

3.Sayfa

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki selde bir nehrin üzerinden geçen köprü yıkıldı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sel felaketinde can kaybı ise 39'a yükseldi.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamaya göre selde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. Eyaletin başkenti Porto Alegre de dahil olmak üzere 235 farklı noktada etkili olan sel nedeniyle en az 24 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Eyalet Valisi Eduardo Leite yaptığı açıklamada, "Zor günler olacak. İnsanlardan evlerini terk etmelerini istiyoruz. Amacımız hayat kurtarmak. Bazı şeyleri kaybedeceğiz ama hayatları korumalıyız. Önceliğimiz insanları kurtarmak" ifadelerini kullandı. Leite, bunun "eyaletteki en büyük felaket" olduğunu, Rio Grande do Sul'un "savaş halinde" olduğunu belirtti.

Köprünün yıkıldığı anlar kamerada

Eyalette büyük hasara yol açan sel nedeniyle sokaklar nehre döndü, yollar ve köprüler yıkıldı. Santa Maria'ya bağlı Palma'da nehir üzerindeki bir köprü çöktü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - RİO GRANDE