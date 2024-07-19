Buca'da başlayıp Gaziemir'e de sıçrayan orman yangını 2'nci gününde - Son Dakika
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Buca'da başlayıp Gaziemir'e de sıçrayan orman yangını 2'nci gününde

Buca\'da başlayıp Gaziemir\'e de sıçrayan orman yangını 2\'nci gününde

İzmir'in Buca ve Gaziemir ilçelerinde çıkan orman yangınına müdahale 18'inci saatte devam ediyor. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak ve 4'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 40 arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi, belediyelerden 21 tanker ve 5 arazöz ve 5 polis TOMA'sı ile müdahale ediyor.

19.07.2024 09:44
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İzmir'in Buca ilçesinde başlayıp, Gaziemir ilçesine sıçrayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahale 2. gününde devam ediyor.

Yangın, dün saat 13.00 sıralarında Buca ilçesinde başlayıp, ardından Gaziemir ilçesine sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, itfaiye ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu müdahalede bulundu. Yangına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak ve 4'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopterden oluşan toplam 27 adet hava aracı, 40 adet arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi, belediyelerden 21 tanker ve 5 arazöz ve 5 polis TOMA'sı ile müdahaleye devam ediyor.

Buca'da başlayıp Gaziemir'e de sıçrayan orman yangını 2'nci gününde

İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına ilk andan itibaren 7 uçak, 23 helikopter, 2 treyler çekici, 98 arazöz, 19 su tankeri, 1 paletli traktör, 21 tonajlı tanker, 8 dozer, 13 TOMA, 69 Yunus polis timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip ve 2172 personel ile müdahale edildiğini belirtti.

ALEVLER YERLEŞİM YERİNE SIÇRAMAK ÜZEREYDİ

Gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit yangın nedeniyle bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.

Buca'da başlayıp Gaziemir'e de sıçrayan orman yangını 2'nci gününde

EKİPLERİ UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE YÖNLENDİRİYORLAR

Öte yandan;orman yangınlarında olay yerine ulaşıp ilk müdahaleyi gerçekleştiren kara ekipleri de devam eden yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor. Yangının koordinasyon merkezinde ise ekiplerin mücadelesi anbean İHA desteği ve uydu görüntüleriyle yönlendiriliyor. Koordinasyon merkezindeki çalışmalar Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz tarafından yönetildi.

İşte bölgeden kareler;

Buca'da başlayıp Gaziemir'e de sıçrayan orman yangını 2'nci gününde
Buca'da başlayıp Gaziemir'e de sıçrayan orman yangını 2'nci gününde
Buca'da başlayıp Gaziemir'e de sıçrayan orman yangını 2'nci gününde
Buca'da başlayıp Gaziemir'e de sıçrayan orman yangını 2'nci gününde
Buca'da başlayıp Gaziemir'e de sıçrayan orman yangını 2'nci gününde
Buca'da başlayıp Gaziemir'e de sıçrayan orman yangını 2'nci gününde
Buca'da başlayıp Gaziemir'e de sıçrayan orman yangını 2'nci gününde
Buca'da başlayıp Gaziemir'e de sıçrayan orman yangını 2'nci gününde
Buca'da başlayıp Gaziemir'e de sıçrayan orman yangını 2'nci gününde
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Buca'da başlayıp Gaziemir'e de sıçrayan orman yangını 2'nci gününde - Son Dakika

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