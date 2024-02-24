Burdur'un Bucak ilçesinde bahçeyi çapalarken ayağını çapa makinesine kaptıran adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Burdur'un Bucak ilçesi Çamlık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köye bağlı Sahil Mahallesinde çapa makinesiyle bahçesini süren Mehmet Ali Kıvrak bir anlık dalgınlıkla ayağını makinenin çapasına kaptırdı. Çapanın bacağına saplanmasıyla Kıvrak kanlar içinde yerde kaldı. Olayı gören yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir kesme makinesiyle Kıvrak'ın bacağına saplanan demiri kesip çıkarmasının ardından sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Mehmet Ali Kıvrak ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bucak'ta Bahçe Çapalarken Kaza: Adam İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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