Burdur'da 15 Temmuz şehidi ve terörle mücadele şehidi mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Burdur'da 15 Temmuz şehidi ve terörle mücadele şehidi mezarı başında anıldı

Burdur\'da 15 Temmuz şehidi ve terörle mücadele şehidi mezarı başında anıldı
15.07.2025 14:07  Güncelleme: 14:13
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FETÖ tarafından düzenlenen 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Akif Altay ve Terörle Mücadele Şehidi Ali Yıldırım, Burdur'un Çeltikçi ilçesinde mezarı başında anıldı.

FETÖ tarafından düzenlenen 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Akif Altay ve Terörle Mücadele Şehidi Ali Yıldırım, Burdur'un Çeltikçi ilçesinde mezarı başında anıldı.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da yapılan darbe girişiminin 9'uncu yılında ülkenin her yerinde olduğu gibi Burdur'da da şehitler ve aileleri unutulmadı. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyeleri Çeltikçi ilçesi Güvenli köyünde bulunan 15 Temmuz Şehidi Polis Özel Hareket Memuru Şehit Akif Altay ve terörle mücadele şehidi Ali Yıldırım'ın ailelerini ziyaret etti.

İlk olarak 1997 yılında Kuzey Irak'ta şehit olan Jandarma Komando Er Ali Yıldırım'ın anne ve babasını ziyaret eden Vali Baydar Bilgihan burada şehit ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti. Şehit Ali Yıldırım ve tüm şehitler için burada Kur'an- Kerim Tilaveti okunup dualar edildi.

Daha sonra 15 Temmuz'da Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Akif Altay'ın ailesini ziyaret eden Vali Baydar Bilgihan ve beraberindekiler tarafından, burada da şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunup dualar edilerek Şehit Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay ve oğlu Niyazi Altay'a Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim edildi.

Aileleri ziyaretlerin ardından geçilen Güvenli Köyü Şehitliği'nde Şehit Akif Altay'ın mezarına karanfil bırakan heyet, buradan 1997'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ali Yıldırım'ın kabrine de karanfil bırakıp dua etti.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, "15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Milleti'nin ne kadar büyük olduğunu, ferasetinin yüceliğini, büyüklüğünü hakikaten ülkesi, milleti, vatanı söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan tank, top, tüfek ne olursa karşısında her zaman duracağını, hiçbir şeyin onun karşısında duramayacağını gördüğümüz, yaşadığımız, hatırladığımız bir tarih. Dolayısıyla bu tarihte de hakikaten anlamlı kılma noktasında Türk milletinin işte bu ferasetini de her zaman hatırlamak gerekiyor" dedi.

Altay'ın ve Yıldırım'ın Güvenli köyündeki kabri başında yapılan anma törenine; Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, şehit Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay, oğlu Niyazi Altay, Şehit Er Ali Yıldırım'ın babası Mehmet Yıldırım, annesi Dürdane Yıldırım, Milletvekili İzzet Akbulut Garnizon Komutanı Albay Şengezer Şimşek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, protokol üyeleri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da 15 Temmuz şehidi ve terörle mücadele şehidi mezarı başında anıldı - Son Dakika

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