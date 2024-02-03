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Burdur'da bir mermer fabrikasında çalışan işçi 6 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da bir mermer fabrikasında çalışan işçi 6 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Burdur\'da bir mermer fabrikasında çalışan işçi 6 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Burdur merkeze bağlı Boğaziçi köyünde bulunan bir mermer fabrikasında çalışan Serkan Akgün, 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Akgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

03.02.2024 16:00
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Burdur'da bir mermer fabrikasında çalışan işçi, 6 metre yüksekten düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Burdur merkeze bağlı Boğaziçi köyünde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ocakta çalışmakta olan Serkan Akgün (42) bir anlık dalgınlık sonucunda 6 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 42 yaşındaki işçi Serkan Akgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Serkan Akgün'ün cenazesi olay yeri inceleme ve savcının çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Burdur'da bir mermer fabrikasında çalışan işçi 6 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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