Bursa-Balıkesir Karayolunda Otomobil Refüje Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bursa-Balıkesir Karayolunda Otomobil Refüje Çarptı: 2 Yaralı

Bursa-Balıkesir karayolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

05.06.2024 18:43
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Bursa- Balıkesir karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa-Balıkesir karayolu Karacabey mevkiinde meydana geldi. Bursa istikametinden Balıkesir istikametine seyreden Mehmet K. (57) idaresindeki 34 AJF 193 plakalı otomobil, yolun 91'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet K. ile yanında bulunan Suzan K. (57) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde müşahede altında alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa-Balıkesir Karayolunda Otomobil Refüje Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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