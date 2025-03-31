Bursa'da 4 Aracın Karıştığı Kazada 3 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da 4 Aracın Karıştığı Kazada 3 Yaralı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

31.03.2025 07:20  Güncelleme: 07:23
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Bursa'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2 servis minibüsü, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Yolu Caddesi Hacivat-Esenevler Metro İstasyonu yanında meydana geldi. D.K. idaresindeki 16 S 3255 plakalı servis, aynı istikamette seyir halinde olan B.G idaresindeki 06 HNJ 26 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 S 3255 plakalı servis, önce yol kenarında duran 16 BKJ 708 plakalı hafif ticari araca, ardından kaldırımda park halindeki 16 S 3222 plakalı servise; 06 HNJ 26 plakalı kamyonet ise metro alt geçidine çarptı. Kaza sonucu servis sürücüsü D.K., kamyonet sürücüsü B.G. ve yolcu konumunda bulunan E.N.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metro duvarına çarpan kamyonet sürücüsü B.G. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı aracından kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri yola dökülen yağ ve parçaları temizlerken, polis ekipleri ise yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 4 Aracın Karıştığı Kazada 3 Yaralı - Son Dakika

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