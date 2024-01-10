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Bursa'da Abartı Egzoz Kullanan Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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Bursa'da Abartı Egzoz Kullanan Sürücüye Cezai İşlem

Bursa'da otomobiline taktırdığı abartı egzoz ile gezen bir kişi, vatandaşların şikayeti üzerine polis tarafından durduruldu. Yapılan sorgulamanın ardından araca abartı egzoz takıldığı tespit edildi ve sürücüye 9 bin 867 TL para cezası kesildi.

Bursa\'da Abartı Egzoz Kullanan Sürücüye Cezai İşlem
10.01.2024 - 10:19,
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Bursa'da otomobiline taktırdığı abartı egzoz ile gezen kişi cezadan kaçamadı.

Şehrin farklı noktalarında otomobiline taktırdığı abartı egzoz ile gezen kişiyi gören ve rahatsızlık duyan vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. İhbarların artmasıyla birlikte harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı aracı ile durdurdu. Yapılan sorgusunun ardından araca abartı egzoz takılı olması nedeniyle 9 bin 867 TL para cezası uygulandı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Abartı Egzoz Kullanan Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Abartı Egzoz Kullanan Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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