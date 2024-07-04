Bursa'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs polis memurunu bıçakladı - Son Dakika
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Bursa'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs polis memurunu bıçakladı

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Bursa'da çöp evde yaşayan akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan polis memurunu bileğinden bıçakla yaraladı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılırken, şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

04.07.2024 14:59  Güncelleme: 15:07
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Bursa'da çöp evde yaşayan akli dengesi yerinde olmayan şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuruna saldırdı, saldırı anında bileğinden yaralan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kendisine 'Peygamberim ben' diyen akli dengesi yerinde olmayan şahısı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri bir evden kötü kokuların gelmesi üzerine durumu Osmangazi Belediyesi'ne bildirdi. Bunun üzerine kötü kokuların geldiği eve Belediye ekipleri ve Zabıta ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan ev sahibi Feyzullah Y. belediye ekiplerine bıçak çekerek eve girmelerini engelledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibine de direnen Feyzullah Y. polis memurunu bileğinden bıçakla yaraladı.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru Tahsin H., ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen diğer polis ekipleri ise "Peygamber olduğunu" iddia eden Feyzullah Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra Feyzullah Y. elinde bıçak ile evinden dışarıya çıkınca polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerinde gözaltına alınan Feyzullah Y., emniyete götürüldü.

Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs polis memurunu bıçakladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs polis memurunu bıçakladı - Son Dakika

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