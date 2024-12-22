Bursa\'da Alışveriş Merkezinde Kavga

3.Sayfa

Bursa'da bulunan bir alışveriş merkezinin içinde 2 grup tekme tokat kavga etti. O anlar amatör kamera ile kaydedildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Tekme tokat birbirine giren iki grup, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle beraber ayrıldı. Kavga anı saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA