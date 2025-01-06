Bursa'da Amatör Maçta Kavga - Son Dakika
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Bursa'da Amatör Maçta Kavga

Bursa\'da Amatör Maçta Kavga

Bursa'da amatör maç sonrası oyuncular arasında kavga çıktı, yeşil saha ringe döndü.

06.01.2025 12:01
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Bursa'da oynanan amatör bir maç sonrası, iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı. Yeşil saha bir anda boks ringine döndü.

Olay, Yıldırım ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde Atıcılar Stadyumunda meydana geldi. Amatör ligde karşı karşıya gelen iki takım başlama vuruşuyla maça başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında artan tansiyon sonrası tartışmaya başlayan oyuncular bir anda yeşil sahaları boks ringine çevirdi. Taraftarın da kavgaya dahil olmasıyla görevliler zor anlar yaşarken, olay yerine polis sevk edildi. Kavga anı ise amatör kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Amatör Maçta Kavga - Son Dakika

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