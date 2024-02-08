Cinnet getirip anne, baba ve kardeşini katleden şüpheli: Babam özel hayatıma çok karışıyordu

Bursa'da eşinden ayrıldığı ve işsiz olduğu için bunalıma giren adam, eve gittiğinde babasıyla tartışıp, kavgaya tutuştu. Gözü dönen şüpheli, babasının özel hayatına karıştığını iddia ederek, anne ve babasını tüfekle vurduktan sonra kendisine engel olmak isteyen kardeşini de boğazını bıçakla keserek öldürdü. Olay yerinde yakalanan şüphelinin "Babam özel hayatıma çok karışıyordu, aile hayatı ve işsizlik sebebiyle de bunalıma girdim" dediği öğrenildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre karısından ayrıldığı için bunalıma giren 2 çocuk babası Abdulsamet Yayaşit, (30), 2. Ceviz Sokak'ta ailesinin yaşadığı eve geldi. Evde babası Seyithan Yayaşit ile tartışmaya yaşayan Abdulsamet Yayaşit, babasının özel hayatına karıştığını iddia ederek kavgaya tutuştu.
Gözü dönen saldırgan evde bulunan tüfek ile önce babası Seyithan Yayaşit (60) ardından annesi Zozan Yayaşit'i (55) daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi Mucahit Yayaşit'i boğazını bıçakla keserek öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerince olay yerinden kaçmak üzereyken suç aletiyle yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, sağlık ekipleri vurulanların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şoku içine giren 7 yaşındaki çocuk ise polis tarafından güvence altına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Zaim Akınoğlu ise çalışmaları olay yerinde yakından takip etti. Savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ailenin yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi.
Öte yandan, garsonluk yapan saldırganın 6 ay önce ayrıldığı eşinden 2 çocuğu olduğu ve 2 aydır da çalışmadığı ortaya çıktı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen saldırganın, "Babam özel hayatıma çok karışıyordu. 2 aydır işsizim ve karımdan ayrıldım" dediği öğrenildi.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Cinnet getirip anne, baba ve kardeşini katleden şüpheli: Babam özel hayatıma çok karışıyordu - Son Dakika
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