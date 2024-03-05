Bursa\'da Dilencilere Operasyon: 977 TL İdari Para Cezası

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilere yönelik yaptığı operasyonda, dilencilik yapan şahıslar toplayarak haklarında idari işlem yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, il genelinde dilencilik yapan şahıslara yönelik operasyon için düğmeye bastı. Sivil polisler şehrin her noktasına giderek dilencileri birer birer yakalayarak zabıtaya teslim etti. Dilenciler, Zabıta Daire Başkanlığı'na getirilerek üzerinde çıkan para, peçete ve yara bandı gibi ürünlere el konuldu. Şahıslar hakkında 977 TL idari para cezası uyguladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti. - BURSA