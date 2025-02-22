Bursa'da Ekmek Alırken Vuruldu - Son Dakika
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Bursa'da Ekmek Alırken Vuruldu

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Bursa'da ekmek almaya çıkan bir kişi, silahlı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı.

22.02.2025 13:48
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Bursa'da ekmek almaya giderken bacağından vuruldu

BURSA - Bursa Bursa'da bir kişi ekmek almak için çıktığı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay 11.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Zülfikar Ş., ekmek almak için evden çıktı. Bu esnada kendisini takip eden bir kişi belindeki silaha sarılıp arka arkaya ateş açtı. Kurşunların hedefi olan genç adam kanlar içinde yerde kalırken, silah sesleri üzerine çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa\'da Ekmek Alırken Vuruldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Ekmek Alırken Vuruldu - Son Dakika

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