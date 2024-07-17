Bursa'da Emniyet Şeridinde Duran Tıra Arkadan Çarpan Kamyonet Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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Bursa'da Emniyet Şeridinde Duran Tıra Arkadan Çarpan Kamyonet Alevlere Teslim Oldu

Bursa\'da Emniyet Şeridinde Duran Tıra Arkadan Çarpan Kamyonet Alevlere Teslim Oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, emniyet şeridinde duran bir tıra arkadan çarpan kamyonet alevlere teslim oldu. Kazada kamyonet sürücüsü hafif yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17.07.2024 10:16
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Bursa'da emniyet şeridinde duraklayan tıra arkadan çarpan kamyonet, alevlere teslim oldu. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, Orhangazi ilçesi Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet emniyet şeridinde duraklayan tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü hafif yaralanırken bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kamyonet yangın sonrası büyük hasar görürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Emniyet Şeridinde Duran Tıra Arkadan Çarpan Kamyonet Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Emniyet Şeridinde Duran Tıra Arkadan Çarpan Kamyonet Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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