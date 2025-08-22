Bursa\'da Fabrika Yangını: Panik ve Alevler!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yıkımı devam eden bir fabrikada yangın çıktı. Şaloma ile demir kesimi sırasında kıvılcımların sandviç panellere sıçramasıyla başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika çatısındaki demir çatıların sökümü esnasında ustaların şaloma ile kesim yaptığı sırada çıkan kıvılcımlar altta bulunan sandviç panelleri tutuşturdu. Alevlerin hızla yayılmasıyla ortalığı duman kapladı. Yıkım sahasında çalışan işçiler neye uğradığını şaşırırken, çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Uzun süren soğutma çalışmalarının ardından yangının tamamen söndürüldüğü öğrenildi.

Panik dolu anlar cep telefonu kameralarına da yansırken, yangın sırasında can kaybı yaşanmaması teselli oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA