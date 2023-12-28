 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da genç babasını öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da genç babasını öldürdü

Bursa'da bir genç, tartışma sonucu babasını pompalı tüfekle öldürdü. Şüpheli, 1 saat sonra polis tarafından yakalandı.

Bursa\'da genç babasını öldürdü
28.12.2023 - 03:55,  Güncelleme: 03:57
Abone Ol

Bursa'da bir genç, babasını pompalı tüfekle öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli, 1 saat sonra polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 640'ıncı sokaktaki bir evde meydana geldi. Babası Niyazi Şentürk ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşayan Emre Ş., evde bulunan pompalı tüfeği alarak babasını karın boşluğundan yaraladı. Silah sesine uyanan diğer ev sakinleri, Niyazi Şentürk'ü hareketsiz şekilde yerde görünce durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Niyazi Şentürk'ü olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Niyazi Şentürk, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli 1 saat sonra yakalandı

Olay gerçekleştikten sonra şüpheli Emre Ş. kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amrliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli Emre Ş.'yi olay yaşandıktan 1 saat sonra evden 5 kilometre uzaklıkta kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmangazi, Bursa, Olay, Güvenlik, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da genç babasını öldürdü - Son Dakika


23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 04:53:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da genç babasını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement